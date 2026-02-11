El contraste entre el inicio de Francisco Paqui Meneghini y el recuerdo de la campaña realizada por Gustavo Álvarez ha generado un clima de nostalgia y tensión en el mundo azul. Tras sólo dos fechas de la Liga de Primera, la hinchada de la Universidad de Chile ha volcado su frustración en redes sociales, instalando el debate sobre si el cambio de mando fue apresurado.

El irregular arranque en el torneo nacional, ha provocado que el nombre del técnico anterior sea tendencia cada vez que el equipo de Meneghini muestra grietas.

Así lo confirma el histórico relator de la U, José Pepe Ormazábal, que en conversación con BOLAVIP, asegura que “lo que acontece por ahora es desafortunadamente Paqui hace recordar a Álvarez, porque el equipo no ha demostrado nada, no ha avanzado, ha retrocedido”.

El cantagoles de Radio Agricultura fue un detractor de Álvarez, sin embargo, cree que el equipo actual es infinitamente inferior.

“Esta U actual es menor que a la U de Álvarez pese a que trajo supuestamente delanteros mejores e importantes, pero el equipo no avanza y la gente se da cuenta de eso”, dispara Pepe.

José Pepe Ormazábal molesto con la actualidad de la U

Agregando que “ha jugado dos partidos, más el amistoso en Perú, el equipo es inferior y por eso la hinchada comienza a hacer comparaciones y a extrañar a Gustavo Álvarez”.

Pepe Ormazábal le da fecha de vencimiento al proceso de Paqui Meneghini en la U

“Si no levanta el vuelo la U, Paqui se va en marzo, es un mes importante porque hay que visitar a Colo Colo y jugar ante Palestino por la Copa Sudamericana”, cerró.