Tras un breve pero intenso paso por el fútbol uruguayo, cuando defendió el arco de Peñarol con altas y bajas, Brayan Cortés parece haber encontrado su lugar en el mundo en el barrio de La Paternal.

El ex portero de Colo Colo se ha transformado en una de las figuras de Argentinos Juniors, demostrando que la etiqueta de “arquero de Selección” le queda a la perfección en una de las ligas más competitivas del continente.

Los números del iquiqueño en el “Bicho” son para ponerse de pie. En apenas seis partidos disputados, Cortés ha logrado mantener su arco en cero en cuatro oportunidades, recibiendo solamente tres goles.

Esta solidez ha sido fundamental para que el equipo dirigido por Nicolas Diez se mantenga en la parte alta y mire con optimismo el partido ante Barcelona de Guayaquil para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Brayan Cortés tiene felices a los hinchas de Argentinos Juniors.

La bendición de Buscalia

El reconocido periodista de DirecTV Sports, Juan José Buscalia, no escatimó en elogios para el guardameta chileno en conversación con RedGol, resaltando su capacidad para aparecer en los momentos críticos:

“Se nota que es arquero de equipo grande, porque ataja en partidos difíciles. El otro día ante River, cuando llegaron, Cortés estuvo muy atento y respondió bien, sólido, concentrado”, analizó el comunicador trasandino.

Para Buscalia, la presencia de Cortés le otorga a Argentinos Juniors un “salto de calidad” necesario para enfrentar los desafíos internacionales que se avecinan este año.

De cara a la Roja

Este renacer de Cortés en Argentina es una excelente noticia para el cuerpo técnico de la Selección Chilena, considerando que el portero está sumando los minutos y la confianza necesaria para ser el dueño del arco nacional en el proceso eliminatorio. Su capacidad para brillar ante gigantes como River Plate confirma que el salto al fútbol argentino fue la decisión correcta para proyectar su carrera hacia Europa.