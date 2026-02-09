No es un misterio que el entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, no lo pasa bien en el banco universitario y eso que apenas corren dos fechas de la Liga de Primera.

Dentro de las varías críticas al planteamiento de Paqui en el Estadio Huachipato CAP, los cibernautas azules reclamaron la ausencia del paraguayo Lucas Romero, quién fue titular ante Audax Italiano y reemplazado en el entretiempo de ese partido.

Gran parte de los hinchas en X (Twitter) coincidieron en que el equipo perdió su eje. Sin el despliegue del guaraní, el mediocampo azul fue calificado como una “carretera libre” para los volantes de Huachipato. Muchos usuarios señalaron que Charles Aránguiz e Israel Poblete se vieron sobrepasados físicamente al no tener el respaldo de marca que suele aportar el argentino.

Hubo molestia dirigida hacia el técnico por no tener un reemplazo de características similares. Los hinchas cuestionaron que, ante la ausencia de Romero, el esquema no se ajustara para proteger más a la defensa, lo que terminó exponiendo a los centrales (especialmente a Nicolás Ramírez) a duelos individuales constantes.

Francisco Meneghini está siendo cuestionado por varias razones.

Muchos fanáticos compararon la “pasividad” mostrada en el CAP con la agresividad que Romero suele imprimir en la zona de volantes. Se le reclamó al resto del plantel la falta de “sangre” para suplir el espíritu combativo que el argentino ha mostrado desde su llegada, calificando el rendimiento general como “abúlico”.

En resumen, la red social fue el termómetro de una hinchada que extrañó el equilibrio y que ve con preocupación cómo la ausencia de un solo nombre puede desdibujar por completo el sistema defensivo de Francisco Meneghini.

Algunas reacciones de los hinchas de la U