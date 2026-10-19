Qué resultado necesita U. de Chile Femenino vs. Libertad para clasificar en Copa Libertadores

Las Leonas enfrentan un partido clave este lunes ante Libertad por el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile Femenino afronta este lunes un partido clave en la Copa Libertadores Femenina 2026. ‘Las Leonas’ enfrentarán a Libertad de Paraguay por la segunda jornada del Grupo D, con la misión de conseguir los tres puntos y acercarse a la clasificación a los cuartos de final.

Las azules vienen de igualar sin goles ante Nacional de Uruguay en su estreno en el torneo continental. Ahora, buscarán sumar de a tres en el Estadio Banco Guayaquil de Ecuador ante las ‘Gumarelas’.

El compromiso asoma como un partido clave para el equipo universitario, considerando que Libertad y Deportivo Cali empataron 1-1 en la primera jornada. De esta manera, los cuatro equipos del Grupo D llegan con un punto a la segunda fecha.

Las Leonas podrían quedar muy cerca de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

¿Qué necesita la U Femenina para acercarse a los cuartos de final?

Un triunfo ante el conjunto paraguayo dejaría a Universidad de Chile en una posición favorable para avanzar de ronda. Si bien no aseguraría matemáticamente su clasificación, las azules podrían sellar su boleto a cuartos de final con un empate frente a Deportivo Cali en la última jornada, dependiendo de los resultados del grupo.

Por eso, el duelo de este lunes será fundamental para las aspiraciones de Las Leonas, que quieren instalarse entre los ocho mejores equipos del certamen.

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¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Libertad y dónde ver EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile Femenino y Libertad de Paraguay se disputará este lunes 19 de octubre, desde las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil, en Ecuador.

El encuentro se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión, tanto en su sitio web como en YouTube, además de Pluto TV.