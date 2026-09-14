Este lunes los equipos chilenos conocieron a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.

Este lunes 14 de septiembre se definieron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026, donde nuevamente habrá dos equipos chilenos en competencia, los cuales se repiten: Colo Colo y Universidad de Chile.

Las albas, actuales tetracampeonas del fútbol chileno y semifinalistas en la edición anterior del certamen continental, quedaron sorteadas en el Grupo A, junto al campeón defensor Corinthians de Brasil.

También enfrentarán a Caracas FC de Venezuela y el tercer rival del grupo será de Colombia, que aún está por definirse, pero no será el campeón.

Mientras que la U quedó en el Grupo D junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y también debe esparar por un equipo colombiano para completar el grupo, que en esta zona será el denominado Colombia 1.

Los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026

GRUPO A

Corinthians (Brasil)

(Brasil) Colo Colo (Chile)

(Chile) Caracas FC (Venezuela)

(Venezuela) Colombia 2

GRUPO B

Independiente del Valle (Ecuador)

(Ecuador) Belgrano de Córdoba (Argentina)

(Argentina) Universtario (Perú)

(Perú) Palmeiras (Brasil)

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GRUPO C

Cruzeiro (Brasil)

(Brasil) Liga de Quito (Ecuador)

(Ecuador) Bolívar (Bolivia)

(Bolivia) Olimpia (Paraguay)

GRUPO D

Colombia 1

Libertad (Paraguay)

(Paraguay) Nacional (Uruguay)

(Uruguay) Universidad de Chile (Chile)

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¿Cuándo y dónde se juega la Copa Libertadores Femenina 2026?

La Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará entre el 15 y 31 de octubre en Ecuador, país que será sede del torneo por tercera ocasión, luego de 2019 y 2022.