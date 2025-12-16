En Universidad de Chile trabajan con todo para la temporada 2026. Y mientras el plantel masculino busca cerrar la teleserie de Gustavo Álvarez y fichar un nuevo entrenador, en la U femenina ya se preparan para un desafío histórico.

Tras caer en la final del campeonato ante Colo Colo, “Las Leonas” iniciarán la próxima temporada con un amistoso de lujo donde enfrentarán a una potencia de Sudamérica.

Y es que durante esta jornada y bajo el lema “Seamos Historia”, se dio a conocer que Universidad de Chile disputará un amistoso en el Estadio Nacional ante el plantel femenino de River Plate.

La U viene de perder la final del Campeonato Nacional ante Colo Colo (@UdeChilefem).

El objetivo del encuentro es romper el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en nuestro país, el que actualmente ostenta Colo Colo. Las Albas registraron una asistencia de 19.996 espectadores en las semifinales del Campeonato Nacional 2023 ante las azules en el Estadio Monumental.

Ahora, Las Leonas buscarán en el Estadio Nacional -recinto que no usan para competencias oficiales- el mayor aforo del coliseo ñuñoíno en un partido femenino.

El amistoso entre la U y River Plate está programado para el próximo sábado 31 de enero. Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket, con precios que van desde los $5.750 hasta los $40.250.

Datos clave…