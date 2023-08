Universidad de Chile tuvo una fea caída en el estadio Santa Laura al ser goleada por O’Higgins 2-5 y uno de los apuntados es el arquero azul Cristóbal Campos, quién fue objeto de criticas y al que se le endosan responsabilidades en alguno de los goles celestes.

Bolavip conversa con Jaime Tejeda, ex arquero de la U de los ochenta y que respalda al portero universitario asegurando que mucho de los errores que comete, son propios de la formación.

“Es complicado ser arquero de un equipo grande y eso es porque tienes presión, cometes una falla y hay mucha gente que te ve, que está pendiente de ti, es complicado, pero hay que saberlo sobrellevar y salir adelante no más”, afirma.

Agregando que “la gente critica pero a mi me gusta como juega, lleva uno o dos años y entonces no va a actuar como uno avezado, el arco a medida que te hacen goles y a punta de fallas vas aprendiendo, a mi me gusta, tiene presencia, hay que trabajar cosas y que corrija”.

Jaime Tejeda respalda a Cristóbal Campos (Archivo)

Consultado respecto a qué debe trabajar Campos en concreto, Tejeda asegura que “los centros, se queda muy pegado en el arco, debe salir a buscar más, estar más en contacto con su defensa, comunicarse, pero son errores propios de un arquero joven, recordemos a Claudio Bravo, le pasó lo mismo”.

Para el final, el ex guardameta cita a uno de los entrenadores más importantes del fútbol chileno para describir lo que sucede con Cristóbal Campos. “El equipo cuando pierde es del arquero o del árbitro como decía Fernando Riera, pero cuando se gana, nadie se acuerda”, cerró.