El año para Universidad de Chile comenzó como es habitual con la pretemporada el 9 de diciembre de 2022. En ello, el nuevo entrenador Mauricio Pellegrino dio cuenta de lo que la gerencia deportiva y dirigencia le tenían, como además, algunos futbolistas que fueron llegando acorde a las necesidades.

El primero que se subió al buque de la U para el año 2023, fue uno de los valores más destacados de la temporada, quien con la camiseta de Curicó Unido fue el mejor en su puesto de la Primera División.

Diciembre de 2022 y eran presentados Matías Zaldivia y Leandro Fernández en el CDA (Photosport)

Juan Pablo Gómez: Ni la sombra de lo que hizo en el Maule

Como decíamos, el primero fue Juan Pablo Gómez. El rockero no tuvo objeción alguna sobre su llegada a la U, lamentablemente no pudo revivir lo que hizo en el Maule con la camiseta azul.

Jugador tímido, sin pasión y a ratos sin ganas, se le veía lunes tras lunes por el equipo universitario y si bien Yonathan Andía, tampoco opuso resistencia para quitarle el puesto. Pero el resultado es claro y por algo la dirigencia quiso reforzar esa zona del campo de juego.

Gómez quedó muy en deuda (Photosport)

Federico Mateos: El que más se lesionó en el año

También, en Ñublense fue prenda absoluta de garantía en el equipo de Jaime García. Dueño del medioterreno en la campaña histórica de los chillanejos, provocó que la U pusiera los ojos en él. Si bien, fue un jugador que mientras estuvo disponible, fue titular, tampoco fue una oda a la brillantez. Cumplió, pero muy mínimo en relación a lo que hizo por los Diablos Rojos.

Sin embargo, lo que más le jugó en contra a Federico Mateos, fueron las constantes lesiones que sufrió ganándose el título del futbolista azul que más sufrió en aquella arista.

Las lesiones complicaron a Fede Mateos (Photosport)

Matías Zaldivia: El nuevo Jefe Azul

No fue fácil para Matías Zaldivia llegar a la U. Tuvo que soportar la resistencia de la hinchada, las amenazas en el portón del CDA, la rabia de la fanaticada de Colo Colo, en fin. Pero él tenía la receta y vaya de qué manera.

Las pifias iniciales las cambió por aplausos y sin duda, el mejor refuerzo de la U en el año 2023. Prueba de su nivel, fue convocado a la selección chilena y participó en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ganando medalla de plata. La U tiene un nuevo jefe en la defensa y es Don Matías Zaldivia.

Zaldivia, el Jefe Azul (Photosport)

Leandro Fernández: Le puso goles y baile a una pálida U

Sin duda, Leandro Fernández fue el refuerzo más rimbombante de la temporada. No brilló, le costó al principio, pero nadie desconoce sus intenciones, a veces muy individuales, de querer ir siempre para adelante. No se escondió, no arrugó.

Una compleja enfermedad respiratoria lo dejó fuera de las canchas y al volver le costó, pero luego de afirmó. Terminó de goleador en la temporada estudiantil y sobre el final hubo mucha cumbia santafesina. Cumplió.

Lean Fernández, el goleador azul (Photosport)

Nicolás Guerra: Regalón del DT, criticado por el hincha

Nadie podía creer que Nicolás Guerra haya vuelto a la U, no por lo realizado en Ñublense, si no que el mismo club lo dejó partir dos años antes. Si bien, se convirtió en un predilecto del técnico Mauricio Pellegrino, no pudo en goles ratificar esa confianza.

El Kun terminó relegado al banco en los últimos partidos y espera tener su revancha con todo en el 2024. Quedó en deuda.

No fue bueno el reestreno de Guerra con la camiseta azul (Photosport)

Cristopher Toselli: Un líder dentro y fuera de la cancha

Nadie podía creer que Cristopher Toselli haya llegado a la U. El formado en Universidad Católica llegó como relevo de Cristóbal Campos y entendió muy bien su rol. Desde el banco se convirtió en un líder para sus compañeros.

La mala racha de los azules posibilitó el cambio y de ser suplente, fue el titular en la parte final del campeonato. Sin ser sobresaliente, se notó que irradió más seguridad al fondo azul, no tanto por sus atajadas, si no por lo que representa. Se queda para el 2024.

Toselli terminó siendo el arquero titular de la U (Photosport)

Vicente Fernández: Un refuerzo intrascendente

El zurdo Vicente Fernández jugó dos partidos en el torneo con Palestino, tras ello emigró a Talleres de Córdoba, pero una dura lesión lo restó de la competencia. Ya recuperado, necesitaba jugar y Universidad de Chile asomó como la gran posibilidad.

Pero no venía bien, además cuando pudo jugar no fue prenda de garantía y sumado al buen nivel de Marcelo Morales, poco y nada podía hacer en la U. Al menos, le contará a sus nietos que jugó unos minutos en un Superclásico y un duelo universitario. Sin pena ni gloria.

El Potro Fernández, muy poco (Photosport)

Mauricio Pellegrino: El técnico de la gran interrogante

Cuando fue oficializado Mauricio Pellegrino como DT de la U, el nombre parecía indicado tras los malos años azules peleando el descenso. El equipo mejoró, ordenó a su plantel y desde el CDA solo se hablaba de fútbol.

Nunca se supo cuál era su estilo de juego, pero el equipo tuvo buenos pasajes, incluso temrinó invicto ante los clásicos rivales. Sin embargo, se notaba tirantez con algunos del plantel, no le dio confianza a los jóvenes y una seguidilla de nueve partidos sin ganar, lo condenó. Al menos, terminó el año como hace rato no ocurría y se fue entre aplausos de parte de la hinchada, como muy pocos lo pueden contar.

Un año muy irregular tuvo Pellegrino al mando de la U (Photosport)

Como se puede ver, más de agraz que dulce fue la evaluación que recibieron cada uno de los futbolistas y el propio técnico. Un ítem, donde los hinchas esperan que pueda mejorar, considerablemente para el año 2024.