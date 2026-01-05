Universidad de Chile recibió una tentadora propuesta en el mercado de fichajes. En plena búsqueda de un delantero, al cuadro azul le ofrecieron un destacado goleador: fue socio de Charles Aránguiz.

¿De quién se trata? Según reveló Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, es un nombre de jerarquía y que no implicaría en gastos por transferencia, ya que quedó sin club.

Ese es el caso de Lucas Alario. Lo reportado por el comunicador fue claro: su currículum fue acercado a la cúpula laica, pero por el momento no hay interés. Se explicó el porqué.

“Desde el viernes apareció un delantero que le ofrecieron a la U y que anda dando vueltas, quedó libre. (Lucas) Alario, el ex River Plate, ex Estudiantes, ex Bayer Leverkusen”, comenzó señalando la fuente mencionada.

En dicha línea, agregó: “Creen que es muy caro y que si se fijan en los ‘9’ que busca la U, todos pueden compartir y él no tanto. Pareciera que no, esto lo digo porque lo ofrecieron, no porque la U lo intentó”.

Universidad de Chile no piensa en Lucas Alario

Finalmente, Coke Hevia cerró su reporte indicando que el formado en Colón de Santa Fe no es la primera opción. A pesar de haber compartido con Charles Aránguiz en Alemania, hay otros dos jugadores que son prioridades en los azules.

“Creo que el plan completo es que caiga lo de (Juan Martín) Lucero y (Octavio) Rivero“, concluyó la voz radial sobre el plan de acción de Universidad de Chile en el libro de pases.

