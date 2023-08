Sorpresa causó entre los hinchas de Universidad de Chile una noticia relacionada con Marcelo Díaz. ¿Qué pasó? El jugador habría recibido un nuevo portazo de los azules en el recién cerrado mercado de pases.

Esta información fue entregada por el periodista Francisco Caneo en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa. “Hay un jugador que habló con la dirigencia de la U y les dijo de mi bolsillo pago mi cláusula del equipo donde estoy, tengo un suelo bajo, negociamos en 2024, pero yo quiero volver. ¿Su nombre? Marcelo Díaz…No le dieron bola”, indicó el reportero que sigue a la U.

En más de alguna oportunidad, Díaz ha mostrado su deseo de retornar a la U | FOTO: Photosport

Esta polémica situación fue analizada en el mismo programa por Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo del Romántico Viajero, quien contó más detalles sobre la complicadas negociaciones que ha tenido Díaz con Azul Azul en el último tiempo.

“Los técnicos es importante que participen, pero no pueden exigir nombres de jugadores. Para mi gusto no puede decir quiero a… porque, lamentablemente, se ha prestado y se prestó para hacer negocios. Lo que sí puede pedir son posiciones, características, pero cuando pides nombres no”, indicó Goldberg.

“En este caso, lo que tengo entendido, me lo contó Manuel (Mayo) y lo dijo en una entrevista. La manera de fichar es que ellos proponen pero no se lleva un jugador que no quiera el técnico. El tema de Marcelo viene de más arriba, para mí”, cerró.

De esta forma, habrá que seguir esperando por un regreso de “Carepato” al club de sus amores y ahora se enfocará en lo que queda