Han pasado seis meses del año 2023 y siguen los coletazos por la no llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile para finalmente recalar en Audax Italiano y es pieza clave del conjunto floridano, con gran campaña en la Copa Sudamericana.

Y son muchos quienes critican esta situación apuntando los dardos hacia Azul Azul por no querer contar con él para la presente temporada. Desde que todavía estaba en condiciones de ser aporte en cancha, como también en el camarín estudiantil.

El periodista Rodrigo Vera dialogó con Bolavip Chile y se refirió a este tema e instó a la plana dirigencial de la U que se debe hacer el sacrificio, porque traer a Carepato no es un homenaje, si no un jugador que todavía sería útil para cualquier equipo.

“Yo creo que es valioso que la U haga el esfuerzo. Siempre es bueno reconocer los errores, reconocer cuando las cosas no se hacen y creo que el caso de Marcelo Díaz no era un tributo o un espaldarazo por lo que hizo, si no que era más bien por lo que está haciendo y por lo que representa para la institución, se sumaban las dos cosas”, sostuvo Vera.

El comunicador de Chilevisión reiteró que nunca es tarde para corregir alguna equivocación que se ha realizado y que el futbolista, aún puede echar una mano, incluso al técnico azul.

Rodrigo Vera cree que Chelo Díaz aportaría a la U de Pellegrino (Captura CHV)

“Es momento de enmendar ese rumbo, quizás en uno o dos años más, ya no sea el momento. Siento que todavía podría ser, las carreras tienen momentos claves y es evidente que con lo que mostró Marcelo Díaz es que debió llegar a la U y ayudar a Mauricio Pellegrino. Faltó visión”, reconoció el periodista.

Finalmente, tuvo palabras para el lento mercado de invierno en nuestro fútbol y agregó que los tres equipos grandes están en una línea muy pasiva en esta temática. “En general, los grandes se han movido de manera lenta y errática. Colo Colo y Católica sobre todo, erró el camino. Con los plazos y todo fuera de tiempo, los tres entran en eso en esta temporada”, cerró Vera.