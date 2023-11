Eduardo Vargas es la primera baja confirmada de Atlético Mineiro para la temporada 2024. El elenco de Luis Felipe Scolari está clasificando a Copa Libertadores y necesita reforzar el ataque.

Es por esto que el ‘Galo’ decidió notificarle a ‘Turboman’ que no ingresa en los planes para el siguiente año. Previamente se había firmado una renovación y que contemplaba una disminución de salario. Pero ahora ya no hay alternativas para que ‘Bicampeón de América‘ siga en el primer equipo.

El tema es que ahora Eduardo Vargas tiene contrato hasta finales de 2024. Por lo que al no ser considerado ya analiza ofertas para seguir su carrera. Según el periodista Thiago Fernandes el ex Napoli, Cobreloa, Tigres y Universidad de Chile entre otros, ya tomó una drástica decisión sobre su futuro.

“El chileno no será considerado en la próxima temporada de Atlético Mineiro. Luiz Felipe Scolari fue quien dio la aprobación de su salida. Él jugador ya lo aceptó y ahora tiene contemplado permanecer en Brasil. Esta ambientado en el país, tiene familiares y su nueva pareja es de dicho país. Además existe la posibilidad que puedan igualar el sueldo que recibe actualmente”, detalló el comunicador brasileño sobre el futbolista de 34 años.

Eduardo Vargas se quedó sin puesto en el Mineiro y ahora debe buscar club en 2024.

¿Eduardo Vargas retorna a Chile?

Pero eso no fue todo ya que no descartó un posible retorno a Chile. Especialmente porque varios clubes ya siguen de cerca su situación para repatriarlo. Lo que no descartaría, siempre y cuando haya un proyecto tentador.

“Hay clubes de Chile muy interesados contratar al delantero ya que es muy importante en la historia del país ganando la Copa América y la Copa Sudamericana. Esta opción no esta descartada”, agregó Fernandes.

Palabras que abren la ilusión a los hinchas de la U, que esperan el retorno del goleador. Si hasta Arturo Vidal pidió su regreso al cuadro estudiantil. “El Edu necesita cariño y jugar. Tienen que ir a buscarlo, aprovechar ahora. La puede romper y la gente lo quiere”, aseguró en sus transmisiones de Twitch.

Cabe consignar que Vargas llegó a ganar 3 millones de dólares en su época en Tigres. En este momento en el Mineiro recibe cerca de 140 millones de pesos. Lo que seguramente será tema al momento de negociar con un nuevo club.