Universidad de Chile goza de una importante noticia en la antesala del duelo ante Palestino por la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? Una figura estudiantil asoma como opción para visitar a los árabes.

Es que en la semana previa al encuentro, se especuló mucho sobre su situación médica. Si bien el panorama era adverso, trabaja a toda máquina para decir presente en La Cisterna y darle una mano a Francisco Meneghini.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la recuperación de Octavio Rivero ilusiona al cuerpo técnico universitario. Durante este martes 10 de febrero, el delantero uruguayo entrenó con normalidad.

De esta manera, el goleador charrúa presiona al estratega del cuadro laico para ser desde el arranque en el próximo partido. Se perdió el último compromiso por el certamen local.

Otro punto a considerar: Universidad de Chile contará con Juan Martín Lucero. Si no tiene problemas con el Tribunal de Disciplina de la ANFP (por entregar declaraciones tras ser expulsado) estará en la tercera fecha del torneo nacional.

Octavio Rivero entrenó con normalidad y se ilusiona con estar ante Palestino. (Imagen: Club Universidad de Chile)

La lucha por la titularidad en Universidad de Chile

Por el momento y si se ratifica que está habilitado para enfrentar a Palestino, el atacante titular del conjunto azul será Juan Martín Lucero. El oriundo de Mendoza se alista para estar en el once inicial.

Eso sí, queda la duda sobre si será acompañado o no en la ofensiva. La presencia de Eduardo Vargas desde el primer minuto está en incertidumbre: la incógnita será resuelta en las próximas horas.

En resumen: