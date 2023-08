¿Sergio Vargas o Johnny Herrera? Histórico entrenador nacional se la canta clarita al Superman: "La gente es la que tiene que opinar y no él"

Sergio “Superman” Vargas llegó a la Universidad de Chile proveniente desde Argentina con una maleta llena de sueños, pero rápidamente se transformó uno de los históricos del club laico tras conseguir múltiples campeonatos.

Su nombre no ha pasado desapercibido en los últimos días ¿La razón? En conversación con Sabor a Gol de TNT Sports, el ex guardameta encendió el debate entre los hinchas azules al autoproclamarse como “el mejor arquero de los últimos 30 años de la U”, dejando en el olvido al mítico Johnny Herrera.

Es por esto que Raúl Toro, experimentado entrenador nacional, contestó el teléfono y conversó con Bolavip Chile, donde puso en el altar a ambos futbolistas pero aprovechó para mandarle un recado al ex director deportivo de la U.

“Yo creo que hay dos candidatos que son Sergio Vargas y Johnny Herrera, los dos son los mejores de la U. Pero jactarse y decir que yo soy el mejor no me parece, la gente es la que tiene que opinar y no él”, le remarcó Toro a Vargas.

“Uno llegó en un momento delicado y el otro nació en la U, pero yo creo que los dos son buenos arqueros”, cerró.

¿Cuántos títulos ganó Johnny Herrera en Universidad de Chile?

El actual panelista de Todos Somos Técnicos en TNT Sports defendió a la U durante 16 años y logró levantar 13 títulos, entre los que resalta la Copa Sudamericana 2011.