Universidad de Chile enfrentará una verdadera prueba de fuego este viernes cuando visite a Palestino en La Cisterna por la Fecha 3 de la Liga de Primera. El equipo dirigido por Francisco Meneghini llega al choque ante los árabes necesitado de triunfos.

Con el regreso de Juan Martín Lucero y con Javier Altamirano en el banco de suplentes, ‘Paqui’ se la juega con otra formación distinta para encontrar el rumbo al buque y lograr así el primer triunfo oficial de la temporada.

El empate sin goles ante Audax Italiano y la derrota frente a Huachipato en el CAP dejó totalmente golpeado el ciclo de Meneghini, quien de no volver a ganar estrecharía su margen de error al mando de los azules.

Así formará la U ante Palestino en La Cisterna (Photosport).

Con la suerte echada, el entrenador argentino apostó por la siguiente formación en el Municipal de La Cisterna: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Lucas Assadi en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero como atacantes.

Sigue aquí el relato EN VIVO y minuto a minuto del choque entre Universidad de Chile y Palestino en La Cisterna. El duelo comenzará a las 20:30 horas.

La formación de Universidad de Chile confirmada