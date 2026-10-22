Tras Universidad de Chile vs Deportivo Cali: así queda la tabla del grupo D en la Copa Libertadores Femenina

Revisa como quedó la tabla de posiciones del Grupo D tras el duelo entre Universidad de Chile y Deportivo Cali.

Universidad de Chile en esta jornada colocaba punto final a su participación dentro de la Copa Libertadores Femenina, en donde ‘Las Leonas’ se jugaban su última gran carta para poder avanzar a la próxima fase del torneo continental.

En lo que fue un apretado duelo, la escuadra nacional sufrió una dura derrota, en la que cayó por 3-2 ante Deportivo Cali, resultado que las deja fuera de esta Copa Libertadores Femenina.

Tras finalizar su participación en esta fase de grupos, la escuadra comandada por Nicolás Bravo se quedó en tercer lugar en la tabla de posiciones con tan solo una unidad, en la que fue su igualdad ante Nacional de Uruguay.

Ahora, la Univerisdad de Chile buscará dar vuelta la página de lo que fue su actuación en esta Copa Libertadores Femenina y pondrá el foco en la recta final del torneo nacional.

La U no pudo ante Deportivo Cali y se despide de la Libertadores | Foto: U. de Chile

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DEL GRUPO D EN LA LIBERTADORES FEMENINA

Pos. Equipo PJ G E P GF:GC DG Pts. 1 Deportivo Cali 3 2 1 0 6:3 +3 7 2 Libertad 3 2 1 0 5:2 +3 7 3 Universidad de Chile 3 0 1 2 3:5 -2 1 4 Club Nacional 3 0 1 2 0:4 -4 1