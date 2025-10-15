Colo Colo femenino quiere seguir agigantando su historia en la presente edición de Copa Libertadores y para ello esta jornada disputarán el paso a la final ante un gran rival como es el Deportivo Cali de Colombia.

Las albas han logrado realizar una campaña más que impecable de la mano de Tatiele Silveira. En primera fase, remataron líderes del Grupo C con nueve puntos, cuatro goles a favor y cero en contra.

Luego en la fase de ocho mejores del certamen, se impusieron por la mínima ante Libertad de Paraguay con gol de Mary Valencia. La delantera del “Cacique” ha marcado los cinco tantos del popular en este certamen, alzándose -hasta hoy- como la segunda máxima artillera del campeonato.

En frente esta tarde tendrán al Deportivo Cali de Colombia, equipo que dejó atrás, entre otras rivales, a la Universidad de Chile en fase de grupos. En cuartos de final, las colombianas superaron al Sao Paulo por 2 a 0.

Para este compromiso, Colo Colo femenino ya tiene lista la oncena con que saldrá en busca de la gran final. De conseguirlo, las albas lograrán llegar a su quinta final continental.

Colo Colo femenino buscará el paso a la gran final de Copa Libertadores ante el Deportivo Cali de Colombia (Foto: Colo Colo fem)

Así jugará Colo Colo femenino frente al Deportivo Cali por las semifinales de Copa Libertadores

Hora y dónde ver a Colo Colo femenino en semis de Copa Libertadores

El partido de Colo Colo femenino en las semifinales de Copa Libertadores, se jugará a contar de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

Dicho compromiso, tendrá transmisión gratuita por TV abierta a través de las pantallas de Chilevisión, así como también a través de la app de Pluto TV.