Una atractiva llave se dará en Copa Chile entre la U y O’Higgins, partido que se jugará el 21 de junio en el estadio Santa Laura.

Universidad de Chile tiene un serio problema por la ausencia de tres jugadores claves que están en la selección chilena: Cristóbal Campos, Matías Zaldivia y Lucas Assadi, los que se perderán el encuentro por el amistoso que tiene la Roja en Bolivia un día antes.

Por tal razón surgió la idea de cambiar la fecha del partido para que la U pueda contar con sus seleccionados. Sin embargo, en O’Higgins hacen oídos sordos y afirman que es imposible.

“Este partido había sido programado para una fecha anterior y la U pidió postergarlo. La ANFP dijo que si había seleccionados, no era motivo para atrasar el partido. Ambos clubes se comprometieron a jugar en estas fechas, independiente si tuviesen seleccionados o no”, explicó Pablo Hoffmann, presidente del cuadro de Rancagua a Radio Cooperativa.

Pablo Hoffmann asegura que el partido entre la U y O’Higgins se juega sí o sí el 21 de junio (Photosport)

El dirigente además aclaró que la propia Asociación Nacional de Fútbol le dejó en claro que no hay posibilidad de atrasar el encuentro.

“Cuando supe esto, llamé a la ANFP y y me dijeron que no iban a atrasar el partido, porque la U no tiene estadio para otro día que no sea el 21″, cerró.