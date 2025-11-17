En 2024 llegó a la U el delantero argentino Luciano Pons. Con una larga trayectoria, se hizo un nombre en el fútbol trasandino siendo una figura de Banfield. Como Gustavo Álvarez lo conocía, aprobó su llegada.

Lo cierto es que su único año vestido de azul fue irregular, donde marcó un par de goles en la primera rueda del campeonato nacional y se olvidó de hacerlos en la segunda parte, donde eso sí, aportó con un gol importante para que los azules jugaran la final de la Copa Chile que a la postre, ganaron.

Pons partió a préstamo al Atlético Bucaramanga donde ha marcado 22 goles, siendo hoy uno de los artilleros más apetecidos del fútbol colombiano. Por eso la pegunta es qué hará Universidad de Chile ¿le dará otra oportunidad o lo venderá a uno de los clubes interesados?

BOLAVIP conversa con Héctor Pinto, DT campeón con la U el 2004, el que asegura que “(Pons) está en una buena etapa, en un buen momento y demostró en un fútbol más competitivo que el nuestro, y que ha demostrado en un buen momento futbolístico y bien mentalmente además, yo creo que merece estar en la U”.

Luciano Pons ha tenido un gran año en Bucamaranga

Agregando que “cualquiera que venga a aportar y que tenga goles en su mochila, bienvenido a la U”.

Respecto a la edad de Pons, Héctor Pinto cree que “los goleadores son goleadores y aquellos que tienen una experiencia, es importante la etapa y la edad, pero si está vigente y en una buena posición que venga”.

Héctor Pinto y los refuerzos 2026

“La U debe buscar y tiene que ver quién es el mejor que le puede rendir de la mejor forma para el sistema, ahí el DT debe decidir quién puede ser valioso”, afirma el campeón con los azules el 2004.