El futuro de Luciano Pons está más que claro: saldrá de Universidad de Chile definitivamente. Tras el término de su préstamo por todo 2025, el experimentado futbolista tiene determinado su siguiente paso.

¿Dónde jugará? Andrés Marocco conversó con BOLAVIP Chile y entregó detalles del futuro del delantero argentino. Según comentó el famoso periodista colombiano, el trato está hecho.

Para él, no hay que especular más y su equipo de aquí en más será Atlético Bucaramanga. A pesar del interés de América de Cali, se mantendrá en el conjunto que defendió en la reciente campaña.

“Lo que yo sé, pero evidentemente esto no es oficial, es que ya entre los clubes habían arreglado, entonces el tema era simplemente entre el Atlético Bucaramanga y Luciano Pons“, señaló.

“Entiendo que ya llegaron a un acuerdo, ahora no sé si es que la plata no la han mandado a Chile, pero entiendo que ya el acuerdo con la U ya existe y que solo faltaban unos detalles pequeños en el sueldo“, agregó.

Luciano Pons se mantendrá en Atlético Bucaramanga: se despide de Universidad de Chile. (Imagen: Atlético Bucaramanga)

El 2025 de Luciano Pons fuera de Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 52 compromisos en Atlético Bucaramanga. En dichos encuentros, anotó 24 goles y aportó con cinco asistencias.

Cabe consignar que Luciano Pons arribó a Universidad de Chile a principios de 2024. Durante su estadía en la institución, disputó 27 partidos y tan solo convirtió cuatro tantos.

En resumen: