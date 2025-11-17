Universidad de Chile negocia en el mercado de fichajes. El elenco estudiantil tendrá que definir el futuro de diversas figuras en dicho período, especialmente de las que concluyen sus respectivos préstamos.

Una de ellas, Luciano Pons. El delantero de 35 años interesa en Atlético Bucaramanga, escuadra que lo recibió con las puertas abiertas tras su efímero paso por los azules.

Y, según Radio ADN, dicha institución ya ha enviado dos propuestas para quedarse definitivamente con sus servicios. Sin embargo, la cúpula de Universidad de Chile les bajó el dedo.

“La dirigencia del club ya ha enviado dos ofertas a la U por cifras cercanas a los 300 mil dólares, algo que en Chile no han aceptado, ya que esperan recibir el monto acordado al momento de sellar el préstamo”, señaló el medio.

Luego, agregó: “Las negociaciones siguen abiertas y solo restaría que desde el club colombiano suban un poco la oferta para que finalmente puedan quedarse con su goleador, permitiéndole a los azules sumar dinero fresco a sus arcas”.

Universidad de Chile rechazó ofertas por Luciano Pons. Las recibió desde Atlético Bucaramanga. (Foto: Atlético Bucaramanga)

Luciano Pons y su posible salida de Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el atacante argentino ha disputado un total de 46 encuentros con Atlético Bucaramanga. En dichos partidos, anotó 22 goles y entregó cuatro asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026, por lo que cualquier propuesta deberá pasar por los azules. Por el momento, su futuro en un misterio.

En síntesis: