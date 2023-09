Universidad de Chile tratará este sábado desde las 15:00 PM en el Estadio Santa Laura no solo de cortar una negativa racha de seis partidos sin conocer victorias en el Campeonato Nacional 2023, sino que de romper la hegemonía alba que ha perdurado por la última década.

Para eso, Mauricio Pellegrino jugó todas sus cartas en Jeison Fuentealba, quien tomará el lugar de Lucas Assadi para tratar de cambiarle la cara a la U y quedarse con el Superclásico frente a Colo Colo.

Uno que no entiende la movida en la formación azul es Víctor Hugo Castañeda, histórico de los azules quien en diálogo con Bolavip Chile abrió los fuegos diciendo que “La verdad yo no estoy en el día a día, de lo que está haciendo la gente de la U, no veo qué pasa en los entrenamientos”.

Assadi irá al banco ante Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo tengo una situación con Fuentealba; él estuvo en La Serena el año pasado, en un equipo que descendió no fue capaz de marcar una diferencia y hoy día la U está esperando que lo salve, que aparezca como el gran salvador y lo ponen en reemplazo del gran proyecto que tiene la U”, lapidó.

De igual manera, Castañeda esperará a ver el resultado final: “La verdad es que no entiendo. El técnico los ve en el día a día, hay que darle la derecha en la previa y ya después veremos si resulta o no, si será criticado o alabado por los movimientos que hizo”, remató.

La formación de Universidad de Chile

Cristopher Toselli en el arco; Luis Casanova, Nery Domínguez e Ignacio Tapia en defensa; Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Federico Mateos, Marcelo Morales y Jeuson Fuentealba; Leandro Fernández y Nicolás Guerra.