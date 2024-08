El ex volante azul destaca el nivel y rendimiento del lateral izquierdo.

Víctor Hugo Castañeda también pide selección para Marcelo Morales: "La U no sé para qué trajo a otro lateral"

Este viernes el seleccionador nacional Ricardo Gareca va a dar la nómina para los duelos eliminatorios que deberá enfrentar Chile en el mes de septiembre ante Argentina en Buenos Aires y ante Bolivia en el Estadio Nacional.

Ha trascendido que uno de los nuevos en esa lista será el defensor de Universidad de Chile Marcelo Morales, algo que festeja el histórico azul Víctor Hugo Castañeda.

El volante conversa con BOLAVIP aplaudiendo el nivel del lateral y de paso, criticar la llegada de Antonio Díaz al cuadro azul.

“Muy merecida sería, él ha hecho méritos para estar en la Selección, menos mal se solucionó el tema de que no jugaba, creo que eso afectó al grupo, se generó un ruido innecesario que coincidió con que el equipo no obtuvo resultados y ha demostrado ser el lateral izquierdo titular en la U y que la U no necesitaba a otro”, indica.

Víctor Hugo Castañeda pide selección para Marcelo Morales.

Víctor Castañeda y el mediocampo de la U

El campeón con los azules en 1994-95 se refirió a la zona de volantes elegida por Gustavo Álvarez con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Israel Poblete.

“Era el mediocampo que uno pensaba cuando llegó Charles, por jerarquía y rendimiento uno entendía que debía ser, si bien es cierto es un partido que se jugó con un rival que dio muchas ventajas, y se hizo la diferencia”, afirmó.

Para VHC la U tiene finales todos los fines de semana

Castañeda además se refirió al duelo de este viernes donde Universidad de Chile recibirá a Cobreloa.

“La U juega finales todos los fines de semana, los equipos de provincia se juegan el partido del año contra los grandes, así que es así y Cobreloa vive un momento complejo y la U si quiere salir campeón, debe marcar diferencias”, cerró.