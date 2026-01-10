Universidad de Chile tiene a su tercer refuerzo en el mercado de fichajes. Luego de una larga espera, el conjunto estudiantil se quedó con una incorporación soñada. ¿De quién se trata?

Octavio Rivero ya aterrizó en el Aeropuerto de Pudahuel. Tras desvincularse en Ecuador, el delantero uruguayo de 33 años emprendió rumbo a Chile para estampar su firma definitiva.

Luego de pisar territorio nacional, el crack charrúa lanzó: “Ahora vamos a ultimar los detalles y vamos a conversar más tarde. Ahora lo vamos a ver, ahora hablamos”.

Cabe consignar que Barcelona SC confirmó su transferencia definitiva a Universidad de Chile. El elenco ecuatoriano anunció a través de sus redes sociales la partida de su referente.

¿Con qué números llega al cuadro laico? Durante la última temporada, Octavio Rivero disputó una totalidad de 38 encuentros. En dichos compromisos, anotó 14 goles y no entregó asistencias.

Octavio Rivero jugará en Universidad de Chile. (Imagen: Barcelona SC)

VIDEO | Así llegó al país el nuevo refuerzo de Universidad de Chile