Fracaso. Esa es la sensación que queda en la Universidad de Chile luego de la eliminación ante O’Higgins y que los deja fuera de la Copa Chile, recién en la ronda de los cuartos de final de la fase regional.

Un duro golpe para los estudiantiles, quienes depositaban la opción de repunte o de alcanzar un cupo internacional mediante este certamen. Ahora bien, poco se hizo para cambiar la suerte durante el compromiso.

De todas formas, en el minuto 85′ se les presentó una inmejorable oportunidad para cambiar la historia, con un tiro libre justo ahí en la medialuna del área. La defensa rancagüina estaba nerviosa, aparecía la ocasión propicia y entre Darío Osorio, Lucas Assadi y Nery Domínguez se peleaban por quién rematase a portería de Ignacio González.

No fue ni uno, ni el otro ni el tercero, si no, una jugada inentendible de toques, que terminó recibiendo Renato Cordero por izquierda, quien cedió a Assadi que pasó por su espalda, para que se le terminase la cancha. No pasó nada.

Situación que provocó la molestia del técnico Mauricio Pellegrino, quien justo fue captado por las imáganes de TNT Sports realizando gestos como diciendo “¿Qué hicieron, estos pibes? Es que la jugada fue irrisoriamente inexplicable, más aún cuando el equipo buscaba el gol. Ni en el barrio.