Waldo Ponce no comparte la desafiante celebración de Nicolás Guerra: "Las críticas pueden ser constructivas y no que esté afuera de la verdad"

No habían sido días fáciles para el delantero Nicolás Guerra. El jugador de 24 años tuvo que lidiar con las críticas tras errar un penal ante O’Higgins en la eliminación de la Universidad de Chile de Copa Chile.

Sin embargo, ante la Universidad Católica tuvo su revancha y abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro de Marcelo Morales, lo que desató la algarabía de los hinchas azules.

Tras abrazarse con sus compañeros, Guerra fue hasta la cámara de la transmisión oficial y se tapó las orejas, haciendo alusión a las duras críticas que le llegaron durante la semana.

Guerra se sacó la rabia ante el cuadro precordillerano | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Waldo Ponce, ex zaguero central del Romántico Viajero, en su rol de comentarista deportivo dejó en claro que no le gustó para nada la celebración del ex Ñublense de Chillán.

“El último tiempo Guerra se ganó la titularidad porque antes jugaban Cristian Palacios y Leandro Fernández. Los compañeros felicitaban a Guerra porque saben la calidad de persona que es, lo que se entrega y que es un tipo identificado con el club, pero siento que no ha sido el año regular en Ñublense”, aseveró el ex seleccionado nacional.

“Cuando vienen estas críticas uno tiene que tener madurez y no de repente taparse los oídos porque las críticas pueden ser constructivas y no que esté afuera de la verdad”, cerró.