Meses atrás, el emblemático relator nacional, Claudio Palma, sorprendió con algunas declaraciones sobre Fernando Solabarrieta criticando en parte su decisión de haber ingresado a un famoso reality show realizado por Mega.

“Yo lo admiro mucho y me da pena lo que vivió. Fernando es uno de los pocos periodistas que manejan muchos deportes, él era bueno en todo, además es bonito”, dijo el ‘Negro’ en el programa La Hora de Conversar.

A su vez, remarcó que: “Te digo pena porque es un gran profesional y no me gusta verlo en un reality… Creo que fue un error, creo que podía tener una nueva oportunidad en televisión, ojalá se pare, porque él es muy bueno”.

Tiempo después, en El Internado (el mencionado reality), Solabarrieta se enteró de aquellas declaraciones de su ex colega y, evitando todo tipo de polémica, añadió: “Tendría que ver el contexto en el que lo dijo.

“Se ve que no ha vivido esta experiencia. Esta experiencia es mucho más que un programa de televisión. Es mucho más que un programa de farándula y en el momento de vida que yo estaba viviendo, me sirvió mucho más”, agregó Fernando.

Laura Bozzo arremete contra Claudio Palma

Quien no quedó contenta con los dichos del ‘Negro’ fue la famosa presentadora de TV Laura Bozzo, quien participa del mencionado programa de Mega y le mandó un directo recado al creador de emblemáticas frases como “caza ratones a pata pelada”.

“El mejor caso de la importancia de un reality es el de Fernando. Entró acá siendo una persona con depresiones, con problemas. Hoy, su estadía en El Internado ha hecho que cambie así, porque acá nos reencontramos con nosotros mismos. Él ha logrado superar una etapa de su vida gracias a este reality”, recalcó la “Señorita Laura”.

Fue allí cuando se lanzó sin filtro contra el relator, añadiendo: “Te lo digo a ti, imbécil de Claudio Palma, que según tú, es tu amigo, pero nunca lo apoyaste. Hoy, Fernando es una mejor persona y a la hora que salga va a arrasar”.

