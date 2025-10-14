Las elecciones presidenciales en Chile se acercan a pasos agigantados y se han transformado en uno de los temas más comentados del país, donde los ciudadanos analizan no solo los programas políticos, sino también el impacto de los candidatos en áreas como la educación, seguridad, economía y deporte.

Para las elecciones de 2025, los principales candidatos son Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Johannes Kaiser, cada uno con propuestas y enfoques distintos que buscan captar la atención de los votantes.

En este escenario, el mundo del deporte ha cobrado protagonismo, pues varias figuras mediáticas comienzan a manifestar sus opiniones sobre los candidatos y las políticas que afectan al sector.

Claudio Palma explica por qué votará por Harold Mayne-Nicholls

El famoso relator chileno Claudio Palma generó sorpresa al revelar su preferencia política. En el programa Todo sobre la mesa, Palma confesó: “No voy a votar ni por Jara ni por Kast. Creo que voy a votar por Harold Mayne-Nicholls”

El reconocido locutor explicó los motivos de su decisión. “Es un tipo que conozco. Sé que no va a ganar, pero me representa porque creo que el deporte es tan importante en una sociedad (…) y no hemos tenido presidentes deportistas”, argumentó.

Ex director ejecutivo de Santiago 2023 estará en la papeleta de noviembre | FOTO: Karin Pozo/Aton Chile

Además, también se dio el tiempo de contextualizar su posición política. “Yo fui concertacionista toda la vida. Nunca adscribí un partido político, pero tampoco soy un voto cruzado. Si hay alguien que no me representa de este lado, no voto por allá. Soy un voto duro”, dejó en claro Palma.

Finalmente, Palma fue categórico al referirse a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. “Me parece lo más lejano de mi pensamiento”, concluyó.