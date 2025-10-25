Humberto Suazo se despidió del fútbol profesional a los 44 años el día de ayer, donde dijo presente en el empate sin goles entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó, válido por la Fecha 29 de la Primera B.

Muchas personas se acercaron a despedir al histórico goleador del fútbol chileno, pero si hay alguien que lo conoce muy de cerca y tiene una cercanía particular con el país es Marcelo Bielsa, quien le dedicó palabras.

“Hoy se despide del fútbol profesional Humberto Suazo. Ha jugado hasta sus 44 años, lo ha hecho durante tanto tiempo porque ama su oficio, su profesión, su condición de futbolista profesional y nosotros, los que queremos al fútbol, también lo queremos a Suazo. Por todo lo que nos brindó durante todos estos años. Un goleador por excelencia, aparte de ser un gran jugador de fútbol. Aparte de convertir goles, embellecía las jugadas en las que participaba”, dijo en una declaración al Sifup.

Chupete dijo adiós al fútbol. | Foto: Photosport

Bielsa repasó los logros de Humberto ‘Chupete Suazo’: “Un hombre que ha triunfado en Colo Colo, Monterrey, ídolo de la Selección Chilena. Admirado y querido por todos los que han visto fútbol con atención y lo han visto jugar”.

“Aprendí a quererlo, a valorarlo. Un hombre íntegro, buen compañero, siempre alegre, siempre sumando. Valorado desde donde se lo enfoca. Seguramente encontrará un lugar para seguir vinculado al deporte que quiere. Conoce de fútbol y encontrará donde volcar esa sabiduría”, remató el Loco.

Así las cosas, Humberto ‘Chupete’ Suazo colgó los botines tras una larga carrera en el fútbol profesional, donde supo superar las adversidades para deleitar a los hinchas de la Selección Chilena en un momento donde había poca esperanza en La Roja.

La carrera de Humberto Suazo

Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Deportes Santa Cruz y Deportes La Serena fueron los clubes que Humberto Suazo defendió a lo largo de su carrera como futbolista profesional.