El nombre de Michael Jordan en el baloncesto comúnmente está asociado a la grandeza, toda vez que el ex Chicago Bulls quedó en la memoria de todos los seguidores de este deporte por haber ‘cambiado’ el juego.

El hombre detrás de la marca Air Jordan se aburrió de dominar la NBA, donde ganó seis títulos con los Chicago Bulls en dos periodos, recordando que el jugador se ausentó por poco más de un año para incursionar en el baseball.

Si bien Michael Jordan es una súper figura a nivel mundial, se ha caracterizado por tener un bajo perfil y pocas apariciones públicas, pero cuando aparece, suele ser una noticia que da la vuelta al mundo.

Esta vez no fue la excepción y, en conversación con Mike Tirico, el jugador reveló que “No había tomado una pelota en años… arrendé una casa y el dueño tenía una cancha. Me dijo ‘quiero que tires un tiro libre’. Es lo más nervioso que he estado en años”.

Lo que parecía ser una anécdota incomprobable, ya no lo es: salió el registro en donde se ve a Michael Jordan recogiendo el balón, pararse detrás de la línea y lanzar como en su mejor momento. ¿El resultado? Canasta limpia.

Así las cosas, Michael Jordan deja muy en claro que a sus 62 años sigue teniendo la magia intacta y el talento que lo caracterizó y le dio el poder de domina la NBA por casi la totalidad de la década de los 90.

Por algo le dicen el GOAT

Entre muchos logros, Michael Jordan tiene 6 anillos de la NBA, donde las 6 veces fue elegido el MVP de las finales. Además, posee medallas olímpicas con Estados Unidos, donde participó en el inolvidable ‘Dream Team’.