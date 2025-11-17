La voz de Claudio Palma quedará grabada en la historia de la Selección Chilena. El relator no solo entregó majestuosas locuciones en los mejores momentos del combinado nacional, sino que también inventó apodos para la posterioridad.

Sin embargo, no dejó conforme a todos los que bautizó con curiosos sobrenombres. Uno de ellos, es un emblema que alzó la Copa América en dos ocasiones. ¿Quién es? Ese es el caso de Eduardo Vargas.

Según confesó el mítico relator en La Junta, al legendario delantero nunca le agradó su seudónimo. A su vez, relató cómo se originó el término Turboman: un amigo de infancia lo ayudó.

“Tengo una historia, creo que a Edu no le gustaba el Turboman. Salió de una curadera el apodo. Tengo unos amigos con los que me junto los viernes, pero no siempre, porque son de tiro largo”, comenzó señalando.

“Estábamos un día y yo decía: ‘¿cómo le puedo poner a Eduardo Vargas?’ Eran las 3 de la mañana. Sale Panchito Arenas, que sufre narcolepsia y se queda dormido. De repente despertó y dijo: ‘Turboman’“, agregó.

Eduardo Vargas fue dos veces goleador de América con la Selección Chilena. Nunca le gustó su apodo. (Imagen: Photosport)

La razón del apodo del goleador de la Selección Chilena

En dicha línea, Claudio Palma contó cuál fue el motivo para entregarle dicho mote al oriundo de Renca. A lo largo de su carrera, el dos veces goleador de América ha sido vinculado a él.

“¿Por qué? Mi amigo trabajaba en Abastible y me dijo que tenía un compañero que era malo y lento que le decían Turboman en la pega. Creo que no le gusta a Eduardo”, cerró.

En resumen: