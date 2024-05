Están siendo momentos de cambios en América de Cali y el club debe definir quién será su nuevo entrenador para el próximo campeonato. Luego del despido de César Farías, se habría filtrado el nombre del que sería el nuevo estratega del equipo escarlata. Se trata de un viejo conocido del club.

América de Cali tendrá su tercer entrenador en lo que va de año. Lucas González fue despedido a solo días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y César Farías fue removido del cargo luego de que no se consiguiera la clasificación a los cuadrangulares finales.

Los hinchas están a la expectativa para saber el nombre del nuevo entrenador y ya habría un DT que ha llegado a un principio de acuerdo con el La Mechita. Se trata del estratega uruguayo Jorge ‘Polilla’ Da Silva, que dirige actualmente a Muaither SC del fútbol de Qatar.

La información fue confirmada por el periodista, Mario Alfonso Escobar. “América ya tiene nuevo técnico. Todavía no lo confirman porque tiene contrato y hasta que no se desvincule no pueden oficializar la noticia, pero el nuevo DT es Jorge ‘Polilla’ Da Silva“.

¿Quién es Jorge Da Silva?

Jorge ‘Polilla’ Da Silva es un entrenador uruguayo con amplio recorrido en el fútbol sudamericano, con algunos ciclos en Medio Oriente. El DT inició su carrera en Liverpool FC, pasando por las subdivisiones de la Selección Uruguay, Defensor SC, Al Nassr, Godoy Cruz, Banfield, Peñarol, FC Baniyas, América de Cali y Ittihad Kalba.

Actualmente, el DT está al mando de Muaither SC, donde tiene contrato vigente. Ahora América de Cali trabaja para resolver la situación contractual del entrenador para poder hacer oficial su regreso a la institución como reemplazo de César Farías.

Vínculo estrecho con América de Cali

Los hinchas de América de Cali conocen muy bien a ‘Polilla’. El uruguayo tuvo su primer contacto con el plantel escarlata con su llegada como jugador en el año 1991, consiguiendo dos títulos locales con La Mechita. Su ciclo duró hasta 1995, cuando partió hacia Millonarios.

En el año 2017, Da Silva regresó al equipo como entrenador. El ciclo del estratega fue sumamente corto, ya que solo estuvo al mando del plantel en 22 encuentros, con un registro de 10 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. Ahora tendrá una nueva oportunidad como DT.