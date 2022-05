El candidato presidencial no se guardó nada y reaccionó luego de lo expresado por Egan Bernal que generó mucha polémica en las redes sociales. El ciclista, campeón del Giro de Italia y Tour de Francia, ya entrena con el Team Ineos en Europa y según los especialistas, en un mes, aproximadamente, volverá a competencia.

Cabe recordar que Egan Bernal sufrió un delicado accidente de tránsito cerca de Bogotá, que forzó varias intervenciones médicas y un arduo proceso de recuperación. Parece que tras varios meses de trabajo, las cosas en el ciclista van cada vez mejor. En medio de eso, tuvo tiempo para expresarse en redes sociales con temas políticos.

Precisamente, eso generpo mucha polémica, donde hubo críticas y elogios. Las posturas de Egan Bernal tocaron a los candidatos presidenciales y uno de ellos, Gustavo Petro, tuvo que reaccionar tras lo dicho por el ciclista, en momentos donde la polarización es el día tras día en la agenda nacional.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", dijo Egan Bernal en Twitter.