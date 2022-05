En Colombia está al rojo vivo el tema político de las campañas presidenciales y uno de los que habló del tema fue el ciclista Egan Bernal, que dio su opinión sobre qué perfil debería tener el próximo presidente.

El pedalista del Team Ineos había publicado en su cuenta de Twitter que: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”.

Pues estas declaraciones de Egan tuvieron una fuerte respuesta por parte de el nadador colombiano Jorge Iván del Valle, que por la misma red social le dio con todo al zipaquireño, le recordó cuando pedía plata para poder practicar el ciclismo y lo acusó de olvidarse de donde viene.

“Increíble que uno de los mejores deportistas que ha tenido este país, que saco la totuma para pedir plata y representarnos, piense que invertir en deporte, educación, cultura, etc. Sea “regalar la plata”. Pero va uno viendo que a medida que consiguen, se olvidan de dónde vienen”, dijo Jorge.

Las palabras de Del Valle generaron también polémica y muchos lo apoyan en su respuesta a Bernal, pero otros también le cuestionan que el ciclista puede pensar como él quiera.