En las últimas horas el candidato presidencial, Gustavo Petro, denunció que su cuerpo de seguridad logró concretar que había un plan para asesinarlo en el eje cafetero, lo que causó que tuviera que cancelar su viaje a este lugar del país, tema del que habló el ciclista Egan Bernal.

El campeón del Giro de Italia y Tour de Francia ha estado muy activo en los últimos días hablando de la política colombiana, dando opiniones que han generado controversia, pero ahora mostró su apoyo al candidato del Pacto Histórico y aseguró que su legado se mantendrá así quieran asesinarlo.

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana”, dijo Egan en su cuenta de Twitter.

Las palabras de Bernal generaron opiniones divididas, ya que muchos aseguran que el pedalista debió rechazar las amenazas contra Petro y no hablar de lo que sucedería en caso de que el dirigente político fuera asesinado.

Por lo pronto Petro lamentó que este tipo de amenazas se estén dando de nuevo en el país, mientras que la Fiscalía anunció que abrió una investigación. Por su parte Egan se encuentra en Europa recuperándose, pero se mantiene muy atento a lo que ocurre en Colombia.