Egan Bernal es uno de los grandes referentes del deporte colombiano y uno de los pocos que habla sin tapujos sobre la situación que vive el país, es por esto que el pedalista se refirió a las próximas elecciones presidenciales y dio su opinión de quién debería ganar.

El ciclista del Team Ineos viajará a territorio europeo ha continuar su recuperación y alistarse para empezar nuevamente a competir, pero dijo estar muy preocupado por la situación que vive Colombia de cara a las elecciones.

Bernal afirmó que el próximo presidente debe ser alguien que una y no que divida, por lo que sentenció que alguien que divida no puede ser el mandatario de los colombianos.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, afirmó Egan en su cuenta de Twitter.

Las palabras de Bernal generaron cientos de comentarios de sus seguidores, en donde muchos lo apoyan, pero otros dan el nombre de diferentes candidatos como la mejor opción que necesita Colombia.