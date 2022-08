Se confirmó que el ciclista Egan Bernal regresa a la competencia, cuando corra en el Tour de Dinamarca, es por esto que el deportista expresó por medio de sus redes sociales lo emocionado que está por volver a la competencia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el zipaquireño recordó lo difícil que fue el proceso que vivió después del accidente, pero cerró su comentario asegurando que "yerba mala nunca muere".

"Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go Pdta. Yerba mala nunca muere", dijo Egan en la red social del pajarito.

Bernal vuelve a correr une evento oficial, después de cerca de 11 meses sin hacerlo y haber estado cerca de la muerte, tras el duro accidente que sufrió en las carreteras de Cundinamarca al chocar ante un bus.