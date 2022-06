Egan Bernal ha sido un protagonista muy activo de las elecciones presidenciales en Colombia, debido a sus polémicos mensajes, en donde suele atacar fuertemente a los seguidores y al candidato Gustavo Petro.

Sobre el tema se refirió el líder del Pacto Histórico, el cual no quiso entrar en polémica con Egan, le respondió, pero sin atacarlo, pero aseguró que no sabe si sea el propio Bernal es que escribe esos trinos.

"Hay una costumbre. Un personaje que conozco muy bien, que digamos con contratos cogen CM (Community Manager) de mucha gente famosa y usan eso en política y a veces el verdadero personaje ni sabe. Ahí yo cojo mi distancia, porque si yo le respondiera a Egan no sé si es él", dijo Petro en una entrevista para Marca Colombia.

Petro también se refirió a su amor por Zipaquira, municipio en el que se crio Bernal.

"Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquira. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí. Y en mi lucha política por Zipaquirá, joven ya rebelde, nosotros hicimos un barrio y tomamos unas tierras para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83... yo cargaba bultos. Era un flacucho estudiante, mis manos cogían libros, pero de hazadones poco. La gente me quiere aún hoy después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Y una de las familias que llegó ahí era la familia de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Es un puente y luego se volvió el campeón", afirmó el líder de la izquierda.

Sobre si se guarda algún tipo de rencor a Egan, Petro fue tajante y aseguró que no hay que guardarle rencor nadie, porque lo que hay que crear es un equipo.

"No, para nada. Ojo, si nosotros en estos procesos de discusión política guardamos rencor, nos destruimos. Hay que ser equipo".