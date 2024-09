¿Se une el del Rayo? Los cinco técnicos con los que James Rodríguez ha tenido problemas

Se va a cumplir un mes del anuncio de la contratación de James Rodríguez con el Rayo Vallecano y ya hay indicios de una historia que nos sabemos. El colombiano tan solo ha jugado 20 minutos en dos encuentros y el resto ha tenido que estar en la banca. La hinchada de James y ya un gran sector de fanáticos del club de Vallecas se han empezado a enfadar con el DT Íñigo Pérez, quien puede unirse a la lista de técnicos con los que James tuvo problemas en sus clubes.

“James es un jugador que me encanta, de nivel mundial, el mejor de la Copa América. Cualquier otro discurso contrario a eso, no lo he dicho yo. Estoy encantado con que esté, pero voy dejando clara mi idea, pues viene de una inactividad muy grande y no queremos correr riesgo de lesión”, dijo el técnico Pérez, el pasado viernes pasado, en rueda de prensa.

Y es ese mismo discurso el que han dado varios entrenadores de James Rodríguez, en distintos momentos de su carrera en clubes, y el final fue el mismo: saliendo por la puerta de atrás. Así que vamos a hacer un repaso de los entrenadores con más ruido que al final ‘ningunearon’ a James y no lo tuvieron en cuenta como se esperaba.

Claudio Ranieri y el arte de saber defender

Antes del Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez fue transferido del Porto al Mónaco y allí tuvo sus primeros encontronazos con los entrenadores. El primero en la lista es Claudio Ranieri, quien siempre valoró al ’10’, pero siempre le pidió tener más sacrificio a la hora de defender.

“Piensa como un atacante, pero también debe defender. Es un gran jugador. Cuando tiene el balón siempre pasa algo”, fueron algunas de las palabras del entrenador italiano. Después de un inicio complicado, al final James terminó jugando 38 partidos, con un saldo de 10 goles y 14 asistencias, para luego emigrar al Real Madrid.

Un constante dolor de cabeza llamado Zinedine Zidane

Luego de una primera temporada increíble en el Real Madrid, bajo el mando de Carlo Ancelotti, al equipo merengue llegó Zinedine Zidane como entrenador, tras la destitución de Rafa Benítez, y la continuidad de James llegó a su fin. Si bien en los primeros juegos compartía la titular con Toni Kroos y Luka Modric, luego llegó Casemiro para quedarse con el lugar y el colombiano fue apartado poco a poco.

“James es un jugador del Real Madrid y cuento con él”, esas siempre fueron las palabras del francés para hablar del ’10’. Sin embargo, muchos jugadores estuvieron por encima en las elecciones de futbolistas, incluso muchas veces sin estar en condiciones. Al final, James se fue al Bayern Múnich dejando la sensación de que con continuidad pudo haber hecho mucho más.

“No estamos en Frankfurt”, el grito a Nico Kovac que dañó todo en Múnich

La historia de James en el Real Madrid se repitió en el Bayern Múnich. Una primera temporada excepcional de la mano de Carlo Ancelotti y Jupp Heynches con título de Bundesliga y semifinales de Champions incluidas. Sin embargo, un arranque complicado en la segunda temporada, dio pie para la salida de Ancelotti y la llegada de Nico Kovác como entrenador del equipo bávaro.

Según el diario alemán ‘Bild’, James, tras un juego de Champions contra el Ajax, aprovechó que Kovac no estaba cerca y gritó: “¡No estamos en Frankfurt!”, en alusión al anterior equipo del entrenador. Esto habría caído mal en el cuerpo técnico del croata, que poco a poco fue dejando relegado a James, hasta su salida al final de la temporada 2017/2018.

“No voy a contar contigo”, la lapidaria frase de Rafa Benítez para James

Si bien se cree que James Rodríguez tuvo problemas con Rafa Benítez en el Real Madrid, esto es una verdad a medias. Sí es cierto que tras cambiarlo en un partido, y el colombiano hacer gestos, el español cambió con el ’10’ en la forma de tratarlo, pero nunca lo dejó sin jugar. De hecho, en los nueve partidos de Liga en los que estuvo disponible James con Benítez, fue titular en siete.

No obstante, el cruce entre ellos fue el detonante para algo más adelante. Tras la salida del Bayern, James se reencontró nuevamente con Carlo Ancelotti en el Everton inglés, pero tras una temporada, Benítez lo reemplazó. Según lo cuenta el mismo James, el primer día el español le dijo que se buscara club porque no iba a contar con él, lo que terminó en el ocaso de James jugando en el Al-Rayyan de Catar.

Zubeldía, el último trago amargo en la carrera de James

Tras los pasos por Catar y Grecia, parecía que la llegada de James al fútbol brasileño sería por lo alto para destacarse como nunca. Sin embargo las lesiones, llamados a Selección Colombia y poca continuidad dejaron mucho que desear. Eso sí, la polémica con los técnicos no faltó y el turno fue para Luis Zubeldía.

“Mamita querida, estoy con el árbitro encima y me preguntan por James”, fue la declaración que desmarcó al DT con el jugador completamente. Aunque fue poco lo que se trataron, esta y otras palabras de Zubeldía hicieron ver que nunca tuvieron feeling.

Ahora vendrán días en los que se van a comentar estas cosas y el técnico del Rayo Vallecano, tal parece, que quiere entrar en esa lista.