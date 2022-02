El volante Jhon Duque se convirtió en nuevo jugador de Atlético Nacional tras su paso por Millonarios. Este fichaje fue uno de los más polémicos de este comienzo de año en el fútbol colombiano, no siguió en el Atlético San Luis de México y tras varios rumores se confirmó como nuevo futbolista verdolaga.

Un movimiento polémico para la hinchada de Millonarios, que lo catalogaba como ídolo ya que fue campeón con el equipo azul de la Liga II-2017 en una serie histórica ante Santa Fe. Tras esto, Jhon Duque partió al fútbol mexicano, pero nunca se pasaba por la mente que fuera a convertirse en jugador de Atlético Nacional.

Y para completar, Jhon Duque debutó con la camiseta verde en partido contra Millonarios, por la fecha tres de la Liga Colombiana I-2022, en superclásico disputado en El Campín, los abucheos no se hicieron esperar tras su ingresó en el segundo tiempo. Por su parte, dejó un buen semblante en las filas verdolagas por su gran actuación.

Ante lo sucedido, Jhon Duque reaccionó sobre el tema en sus redes sociales, con un extenso mensaje que denota gratitud con Atlético Nacional por confiar en sus capacidades y donde deja claro que se sintió muy bien tras el debut en El Campín con el club verde. Unas palabras que no dejan de dolerle a la hinchada de Millonarios.

"Gracias infinitas por todos los que me apoyan y también por los que no... En medio de todas las circunstancias siento una conexión especial de las personas con mi trabajo. No se que me tenga preparado el futuro, pero hay una sola certeza y es que en los brazos de Dios me siento seguro", dijo Jhon Duque en Instagram.