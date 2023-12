La Selección Colombia consiguió una victoria por la mínima diferencia ante Venezuela en duelo amistoso disputado en los Estados Unidos, en lo que fue un compromiso que le sirvió al entrenador Néstor Lorenzo para poder probar a varios futbolistas que no convocados usualmente, uno de ellos fue el volante de Millonarios, David Silva.

El experimentado mediocampista, que hizo su debut con la ‘tricolor’, logró cumplir su sueño, por lo que hinchas no solamente de Millos, sino de los diferentes clubes del fútbol colombiano, le expresaron mensajes de felicitaciones por poder jugar con la Selección, algo que el futbolista estaba buscando desde hace varios años.

‘Maca’ fue titular, tuvo un desempeño aceptable, como la mayoría de los jugadores de Colombia a lo largo de los 90 minutos, en lo que fue un partido flojo en general, debido a que el cuadro ‘cafetero’ controló casi todo el encuentro, pero no pudo generar ideas para poder crear más oportunidades de gol.

La jugada de David Silva

Cuando ya se jugaba el segundo tiempo y transcurría el minuto 49, el volante bogotano tuvo una jugada por la banda izquierda, en donde desbordó y ganó en velocidad, allí llegó el defensor venezolano, el cual se tiró al piso para quitarle el balón a Silva, pero el colombiano metió un bonito enganche, dejando que el futbolista rival pasara de largo.

La acción recibió algunos elogios, pero en las redes sociales se armó un debate sobre la manera en la que fue narrada la acción, debido a que en el ‘Gol Caracol’ Carlos Morales le metió mucha emoción y gritó con mucha efusividad la jugada de Silva, mientras que en RCN, el cantante del gol no le dio mucha trascendencia.

Las opiniones fueron divididas en las redes sociales, ya que algunos resaltaron que en Caracol le pongan emotividad al partido, a pesar de que no era bueno el trámite, mientras que otros estuvieron de acuerdo con Javier Fernández, porque no fue una jugada de peligro para Colombia y no ameritaba tanta importancia.

¿Cómo fue el partido de David Silva con la Selección Colombia?

El volante, que pertenece a Millonarios, fue titular y estuvo presente en 61 minutos del partido, saliendo reemplazado por Daniel Cataño, en lo que fue un compromiso en el que logró 13 pases completados de 15 que intentó, para una eficacia del 87%, además, tuvo 18 toques con el balón y cometió una falta.

