James Rodríguez pasó una tarde que desde hace muchos meses no vivía en su cerrera futbolística con la Selección Colombia, luego de ser la gran figura del juego que terminó con empate ante Uruguay, compromiso en el que el ’10’ realizó una magnífica presentación y anotó en el marcador con uno de los goles del equipo ‘cafetero’.

El volante de São Paulo ha venido siendo muy cuestionado por parte de algunos aficionados de la ‘tricolor’, debido a sus constantes cambios de club, la falta de continuidad y algunas actitudes fuera de la cancha que no han caído bien, pero a pesar de estas críticas, el entrenador Néstor Lorenzo ha decidido darle mucha confianza al ponerlo de titular y siendo capitán ante los ‘charrúas’.

Pues en el duelo contra los uruguayos, James pudo poder desahogarse un poco de las situaciones que ha vivido en los últimos años, además de seguir agigantando lo que es su leyenda con la camiseta ‘amarilla’, tras anotar el primer tanto del partido al minuto 35, en lo que fue la apertura del marcador, ya que llega a 12 goles convertidos por Eliminatoria en su carrera.

Con este tanto, el creativo también le sigue descontando goles a Radamel Falcao García para convertirse en el jugador con más goles en la historia de laSelección Colombia, llegando a 27 tantos en el segundo puesto, mientras que ‘El Tigre’ lleva 36 dianas jugando con Colombia, todavía un poco lejos de James.

El festejo de James Rodríguez

Después del gol contra Uruguay, llamó mucho la atención la celebración que realizó el ’10’, debido a que se dirigió al público e hizo el mismo gesto que tuvo en el año 2014 en el Mundial de Brasil, cuando le marcó al mismo rival, pero por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en lo que fue el tanto más bello del torneo.

Pero en el festejo, James también dejó ver un lado emotivo, con el que se señaló el escudo, mientras que Luis Díaz lo señalaba, en lo que fue un mensaje a sus críticos, pero la emoción de Rodríguez fue tanta, que terminó cayéndose al piso y poniéndose a llorar, mientras que sus compañeros lo consolaban y lo felicitaban por el gol que se había anotado.

Los hinchas se rindieron ante James Rodríguez

El cucuteño fue elogiado a lo largo del partido por parte de los aficionados, que corearon su nombre en diferentes momentos del encuentro, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo en el Metropolitano de Barranquilla, por lo que el mediocampista se vio conmovido en varias oportunidades, pero nunca perdió el enfoque del partido y siguió siendo protagonista.

Finalmente, al minuto 81 el técnico Lorenzo decidió hacer una modificación sacar a James y en su reemplazo ingresó Jorge Carrascal, fue ahí el momento en el que el show del ’10’ concluyó, con un estruendoso aplauso por parte de los hinchas que estaban en la tribuna, los cuales valoraron el gran partido que hizo, reconocimiento que también vino por parte del cuerpo técnico y de sus compañeros en el bando de suplentes.

La molestia de James Rodríguez por el empate con Uruguay

“Teníamos el partido controlado. Hacemos el penalti y esas con cosas son las que hay que mejorar. Son cosas que debemos aprender y mejorar en todo esto. Yo quería ganar hoy, independiente si hacía gol o no. Soy un tipo que me encanta ganar, pero bueno, el martes tenemos un partido demasiado duro en Quito y debemos sacar los tres puntos allá… Cuando las cosas no salen bien, hay que levantarse al otro día y entrenar. Cuando ganas hay que hacerlo de la misma manera y cuando empatas también. No hay otro camino. Ya pensar en el día martes que será durísimo”, dijo James, tras el final del partido.

