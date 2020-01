América cuenta con la reputación de ser uno de los equipos más importantes y populares de México, y también con el poder económico como para fichar a figuras tanto del plano nacional como internacional. Sin embargo, el club no siempre recibió respuestas positivas a la hora de intentar contratar a un futbolista.

En esta oportunidad, decidimos juntar a algunos de aquellos jugadores que prefirieron seguir sus carreras en otros equipos antes de fichar para las Águilas, ya sea por decisiones personales, económicas o falta de acuerdo entre las directivas. Como en cualquier lista, encontrarás algunos casos recientes y otros que no lo son tanto.

Sin ir más lejos, les presentamos a 15 futbolistas que rechazaron jugar para el América.

15. Luis Romo

Luis Romo presentado como refuerzo del Cruz Azul.

Se trata de uno de los casos más recientes. Tras un par de temporadas en Querétaro, en donde hizo las divisiones inferiores, Romo fue buscado por el América para integrar el plantel para comenzar el 2020.

El director técnico de las Águilas, Miguel Herrera, admitió que el club buscó e intentó contratar al jugador de los Gallos Blancos, pero finalmente terminó aceptando la oferta del Cruz Azul, en donde se ganó un lugar en el equipo desde el primer momento.

14. Pablo Mouche

Pablo Mouche vistiendo el jersey de Boca Juniors.

Había tenido una buena marca goleadora en la primera parte de la temporada 2011/2012 con Boca Juniors y el América quiso ficharlo para su plantel. Incluso, Ricardo Peláez y Miguel Herrera fueron a verlo a Argentina.

No todo terminó como las Águilas esperaban, ya que los clubes nunca pudieron llegar a un acuerdo económico, y el futbolista prefirió dejar de esperar que las negociaciones llegaran a buen puerto y fichó para el Kayserispor de Turquía.

13. Iván Marcone

Llegó a Boca proveniente de la Máquina y decidió quedarse en el club argentino.

Aquí no fue el jugador el único que rechazó seguir con las negociaciones. El entrenador Miguel Herrera quiso contar con el centrocampista defensivo para reemplazar a Guido Rodríguez, quien fue transferido al Real Betis de España.

Las trabas comenzaron entre los clubes. Boca Juniors de Argentina no quiso desprenderse del ex Cruz Azul y el propio jugador reconoció que, por el momento, no tiene intenciones de regresar a la Liga MX.

12. Jackson Martínez

El colombiano eligió la oferta de Jaguares por sobre la de las Águilas.

En 2009, Jaguares puso sus ojos sobre el delantero colombiano, quien venía de una temporada fantástica con el Independiente de Medellín. América intentó meterse en la puja por él y convencerlo para que elija pasar al azulcrema.

Las cosas no salieron como esperaban y, tanto el DIM como Martínez escogieron a los de Chiapas por sobre las Águilas. Tuvo muy buenas actuaciones en la Liga MX y, a los pocos años, fue transferido al Porto de Portugal.

11. Guillermo Barros Schelotto

Barros Schelotto con la playera del Columbus Crew de la MLS.

El ex extremo argentino estuvo a sólo un paso de ponerse el jersey del América. El club azulcrema y Boca Juniors habían acordado el traspaso del futbolista, pero fue él quien escogió quedarse en su país para pelear un lugar en su equipo.

Tras rescindir su contrato en 2007, Barros Schelotto decidió fichar para el Columbus Crew de la MLS, donde hoy trabaja como director técnico de Los Angeles Galaxy.

10. Avilés Hurtado

Hurtado eligió pasar a Monterrey.

El delantero colombiano estuvo en el radar de las Águilas en un par de ocasiones. En la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2017, el conjunto azulcrema volvió a mostrar interés y trató de incorporar al hombre que, para el momento, vestía los colores de Xolos de Tijuana.

Las negociaciones no terminaron como esperaban y Hurtado prefirió aceptar una oferta del Monterrey, a pesar de las diferencias económicas. Fichó para Rayados y fue campeón de goleo de aquel certamen, junto con Mauro Boselli.

9. Lucas Pratto

El delantero fichó para River de Argentina.

El delantero que milita actualmente en River Plate de Argentina, fue buscado por las Águilas mientras vestía la playera de São Paulo de Brasil, en 2018. La idea del conjunto azulcrema era ficharlo para encarar el Torneo Clausura de aquel año.

Sin embargo, Pratto decidió rechazar una oferta muy tentadora desde lo económico y dejar pasar la oportunidad de pasar a la Liga MX. Al poco tiempo, se concretó su llegada a River por una cifra récord en la liga argentina, en donde el jugador también consiguió un gran contrato con el agregado de poder estar más cerca de su hija.

8. Mauro Boselli

El argentino quiso quedarse en el León.

Es uno de los grandes delanteros extranjeros que pasaron por la Liga MX en los últimos años. En todas las temporadas que jugó para el León, logró conquistar dos títulos y consagrarse como campeón de goleo en tres ocasiones.

América puso sus ojos en él prácticamente desde que arribó a México, pero el argentino siempre declaró que estaba feliz en la Fiera y no tenía intenciones de dejar el club. Hoy, años más tarde, se desempeña en el Corinthians de Brasil.

7. Juan Román Riquelme

Llegó al Villarreal de la mano de Manuel Pellegrini.

A inicios del 2000, Juan Román Riquelme era probablemente uno de los jugadores más destacados del momento. Aunque con Louis van Gaal como director técnico del Barcelona, el argentino fue separado del plantel.

En busca de nuevos destinos, el representante lo ofreció a equipos de la Liga MX, entre ellos el América. Las negociaciones nunca se concretaron y Riquelme terminó fichando para el Villarreal de España, conducido por Manuel Pellegrini.

6. Álex Aguinaga

Estuvo muy cerca de fichar para las Águilas.

En su etapa como jugador y ya ídolo del Necaxa, el ecuatoriano estuvo a un paso de fichar para el América. Incluso él mismo estaba dispuesto a ser transferido. Entonces, ¿qué ocurrió? Aguinaga reveló unos años más tarde que el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, le pidió que se quedara en los Rayos.

El centrocampista terminó rechazando la oferta y permaneció con los electricistas, con los que logró conquistar tres títulos de Primera División.

5. José Saturnino Cardozo

Su amor por el Toluca lo mantuvo en el club por muchos años.

Ídolo y leyenda del Toluca. El paraguayo aún tiene varios récords en la Liga MX por sus fantásticas actuaciones y capacidad para marcar goles con los Diablos Rojos. Luego de algunas temporadas con su equipo, el América quiso contratarlo.

Fue el mismo Cardozo quien rechazó ser transferido. Su amor por su club en México llevó a que se quedara allí casi toda su carrera. Fue en sus últimos años como profesional que se alejó del Toluca.

4. Landon Donovan

Prefirió regresar a préstamos a Europa.

¿A qué equipo no le gustaría contar con un futbolista de las características de Landon Donovan? América intentó incorporar a uno de los mejores jugadores de la historia de Estados Unidos. Y, sumándole el rechazo con el que contaba por parte los fanáticos mexicanos en general, podría haber sido un fichaje más que sorpresivo.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Donovan declinó la oferta de las Águilas para tener una segunda experiencia en el Everton de la Premier League inglesa, a inicios de 2012. Seis años más tarde, arribó a la Liga MX y fichó para el León.

3. Diego Forlán

Forlán, ex capitán de la Selección de Uruguay.

El uruguayo, hoy director técnico de Peñarol de su país, fue tentado por varios equipos del mundo tras dejar el Inter de Porto Alegre. Y entre ellos apareció el América. El propio ex delantero confirmó que las Águilas y el Cruz Azul se comunicaron con él para incorporarlo a sus equipos.

Forlán no tenía interés de pasar a la Liga MX, incluso llegó a aclarar que preferiría jugar en la MLS. Las negociaciones comenzaron con el pie izquierdo y finalmente terminó en el Cerezo Osaka de la liga japonesa, en donde arribó en enero de 2014.

2. Kaká

Eligió el Orlando City FC de la MLS.

El crack brasileño estuvo cerca de transformarse en una de las grandes estrellas mundiales en jugar en la Liga MX. Fue justo después de terminar su contrato con el Milan de Italia, en 2014. Kaká recibió ofertas tanto del América como de Monterrey, pero su intención de jugar en la MLS fue clara desde el primer momento.

Firmó con el Orlando City FC, equipo con sólo un año de vida al momento que incorporó al ex mediocampista del Real Madrid. Pasó a préstamo al São Paulo de Brasil y ya para el 2015, comenzó a vestir la playera del conjunto norteamericano.

1. Romário

El crack brasilero rechazó dos veces al América.

El Chapulín fue buscado por el América en dos oportunidades y en ninguna hubo acuerdo. La primera ocurrió en 1999, cuando el ex crack brasileño vestía los colores del Flamengo de su país. Para ese entonces, rechazó una oferta de 8 millones de dólares por parte del conjunto mexicano.

Dos años más tarde, las Águilas aparecieron nuevamente en busca del ex delantero. Aunque nunca se llegó a conocer la cifra ofrecida, Romário decidió quedarse en Vasco da Gama, su equipo en aquel entonces. ¿Las razones? Respecto a su club y sus compañeros.

