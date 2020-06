"A Hirving le sugiero que mejor busque otro equipo": Hugo Sánchez

La mala relación entre Hirving Lozano y Gennaro Gattuso tuvo un nuevo capítulo este lunes cuando el DT echó del entrenamiento al mexicano por verlo desmotivado por los pocos minutos que juega. Sobre esta situación se expresó Hugo Sánchez, quien aconsejó al Chucky y comparó su conflicto con el que tuvo en el Atlético de Madrid.

"Es una pena que no tenga participación en una final de copa porque todas las finales son fantásticas para poderlas jugar. Yo creo que hay mala vibra, entre ellos no hay buena vibra y esa intención que tiene Gattuso desde que llegó se traduce en que lo trajo Ancelotti", comenzó el Pentapichichi en Futbol Picante sobre las pocas oportunidades que tiene el ex Pachuca de participar en el Juventus-Napoli que definirá la Copa Italia este miércoles.

Hirving Lozano en la banca del juego entre Napoli y Lecce (GETTY)

Hugo contó que entiende el problema porque lo vivió en carne propia. "A mi me pasó algo muy similar en el Atlético de Madrid. José Luis García Traid fue el que me contrató y cuando yo me fui para allá después del premundial de Honduras, resulta cuando estaba otro, Luis Cid Carriega. Y él no me metía a jugar. Decía yo no te traje, si yo te meto a jugar y trunfas el que va a salir beneficiado y piropeado es José Luis García Traid y no yo", recordó.

Además, el ex goleador del Real Madrid puntualizó lo que le pasa al elemento de 24 años: "Ya de entrada hay una mala vibra y cuando hay mala vibra no hay ese entendimiento. Lo que tiene Hirving es falta de motivación, falta de confianza y si encima el entrenador no te mete a jugar está liquidada".

Finalmente, Sánchez lo aconsejó para que no vea estancada su carrera. "Tendrá que buscar otros aires porque el milagro de que regrese él para que regrese Ancelotti es imposible. Así que a Hirving le sugiero que mejor busque otro equipo", concluyó sobre el jugador que lleva cinco juegos desde la llegada de Gattuso en noviembre de 2019.

