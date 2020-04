A Diego Reyes le preguntaron por Chivas ¿y sacó su amor por América de adentro?

Después de seis años en Europa, Diego Reyes decidió volver a la Liga MX para sumar continuidad y ser considerado de la mejor manera por Gerardo Martino en la Selección de México.

Sorpresivamente para todos, pero especialmente para los fanáticos del América, el zaguero central optó por no regresar a Coapa y terminó consumando su llegada a Tigres UANL para el Apertura 2019.

Por escoger a los Felinos sobre las Águilas, muchos aficionados azulcremas quedaron dolidos y enojados. Pero hoy, casi un año después, llegó una muestra de cariño por el club que lo vio nacer.

En un Instagram Live con Mariana Zacarias para Lado B de Mediotiempo, el defensa fue consultado sobre la posibilidad de haber ido a Chivas y no dudó en su respuesta.

"Nunca me buscó Chivas, creo que no me aceptarían en su equipo y tampoco creo que sea respetuoso de mi parte jugar en esa institución", aseguró Reyes, resaltando sus valores americanistas.

Además, reconoció al Rebaño Sagrado pero recalcó su misma postura al respecto: "Mi admiración porque juegan puros mexicanos pero creo que nunca podría estar en ese equipo".

