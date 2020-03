Adrián Chávez, exportero de ambas instituciones, aseguró que las Águilas y los Universitarios no son clásico

DICE QUE NO ES CLÁSICO ��



Para el ex arquero Adrián Chávez, el Pumas �� América es como una rivalidad más y no alcanza tintes de Clásico.



"Yo la verdad por la experiencia que tengo en este tipo de partidos, la realidad es que no lo veo como un Clásico.



¿Opiniones? pic.twitter.com/Cyd4UgY5wa