Agenda del martes 25 de agosto: Liga MX y MLS

Llegó el martes con sucesos deportivos. Los aficionados podrán disfrutar y estar atentos de los determinados hechos que se desatarán durante la jornada de hoy. Un tema de agenda es el posible reemplazo de Bruno Valdez en América. El otro es la continudiad de la séptima jornada de la MLS, con la presencia de Alan Pulido.

SUCESOR DE BRUNO VALDEZ

El defensa se rompió los ligamentos cruzados frente a Rayados de Monterrey. América está habilitado por reglamento a incorporar un jugadores en su puesto. Son varias las opciones que comenzarón a circular en los últimas días.

Uno de los cinco apuntados por la directiva del cuadro de Coapa podría ser noticia durante el día de hoy. Los hombres en cuestión son: Néstor Araujo, Alan Franco, Ezequiel Garay, Jair Pereira y Fernando Tobio.

ALAN PULIDO, PRESNETE LA JORNADA 7 DE LA MLS

Este martes se estarán disputando cinco encuentros pertencientes al futbol estadounidense: DC United vs. New England (18 hs), Chicago Fire vs. Cincinnati (18.30 hs), Philadelphia vs. New York RB (18.30 hs.), Montreal vs. Vancouver (19 hs.) y Kansas City (con la presencia de Alan Pulido como titular) vs. Houston Dynamo (19.30 hs.).

Lee También