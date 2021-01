Águila vs. Luis Ángel Firpo EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga Nacional de El Salvador

En el Estadio Barraza, Águila y Luis Ángel Firpo se miden este sábado 16 de enero por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador. El encuentro se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Tigo Sports 2.

El encuentro de ida fue triunfo 2-0 para Águila, con los tantos de Nicolás Muñoz y Yan Dos Santos Maciel. Ambos buscan un boleto a las semifinales.

En la segunda fase regular del Torneo Apertura, Águila había ganado el Grupo A con 22 puntos, tres más que Alianza. Por su parte, Firpo había terminado cuarto en la Zona B, con tan solo 12 unidades.

Los otros encuentros de cuartos de final de este torneo son Municipal Limeño vs. Jocoro (la ida fue 0-0), Sonsonate vs. FAS (ganó este último 1-0 en la ida) y Alianza vs. Once Deportivo (Alianza se impuso por 2-1 en el primer choque).

#ÁguilaEntreno | ¡Estamos listos!��

Mañana vamos con convicción a cerrar el pase a semifinales.



�� Firpo

�� Estadio Barraza

�� 3:30 pm



Recuerda seguir todos los protocolos de bioseguridad, ayúdanos a respetar las medidas sanitarias.#SiempreÁguila �� Vuelta Cuartos de Final pic.twitter.com/DnxoIpbZX3 — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) January 15, 2021

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Águila y Luis Ángel Firpo por la Liga de El Salvador? El encuentro de Águila vs. Luis Ángel Firpo, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador, se disputará este sábado 16 de enero en el Estadio Barraza, de la ciudad de San Miguel. Horario por países El Salvador: 15.30 horas Argentina: 18.30 horas Estados Unidos: 13.30 horas ET / 16.30 horas PT México: 15:30 horas Guatemala: 15:30 horas Nicaragua: 15:30 horas Costa Rica: 15:30 horas Honduras: 15:30 horas #FirpoEntreno Con la FE intacta, vamos a buscar el objetivo y el pase a la siguiente fase, ¡Vamos que vamos!.������ pic.twitter.com/PItWLHCCfH — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) January 15, 2021 ¿Cómo seguir la transmisión en vivo de este partido? El encuentro lo podrás vivir EN VIVO y EN DIRECTO a través de Tigo Sports 2.

