Alejandro Palacios liquidó a la directiva de Pumas por olvidarse de los ídolos

Transformarse en un referente de una institución es algo verdaderamente complejo en el futbol mexicano. Ni hablar en un equipo grande, donde hay mucha presión y la vara está muy alta, obviamente. Pumas UNAM no es la excepción y un referente se mostró preocupado porque el club no le da un trato especial a los jugadores emblemáticos de los últimos años.

Se trata de Alejandro Palacios, quien vistió la playera del Auriazul desde 2002 hasta 2017. A pesar de haberse convertido en un ídolo y haber ganado 4 títulos de Liga MX, Pikolín tuvo que retirarse en Atlético de San Luis y todavía le duele recordarlo.

Pikolín en el arco de Pumas, en 2016 (JAM Media)

"Se han olvidado un poco, la institución lamentablemente no se ha preocupado por aquellos jugadores emblemáticos que han forjado y que han escrito la historia del club, una historia ganadora afortunadamente", señaló el exguardameta en entrevista para ESPN.

Más adelante apuntó: "Yo quería retirarme en Pumas, en ese caso la decisión fue directiva, lo cual me dolió en su momento porque somos o me consideraba de esos jugadores que se identifica mucho con la institución. A mí me tocó estar en una época dorada de Pumas desde 2004, ganar cuatro campeonatos y escribir una historia muy bonita".

"Pablo Barrera creo que es un jugador también emblemático de Pumas, de igual forma él creció, debutó y le debe mucho al club y ama mucho a Pumas y te puedo decir de David Cabrera, que adora también al equipo, es otro jugador emblemático y yo creo que se les debería de dar un trato diferente y especial a estos jugadores que han dejado tanto a una institución como Pumas", sentenció Palacios.

