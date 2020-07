Alejandro Vela no dudó y ubicó a su hermano en el Top 5 de jugadores mexicanos

Alejandro Vela, hermano de Carlos y exjugador de Cruz Azul, platicó con ESPN y no dudó en posicionar al futbolista de LAFC en el Top 5 de los mejores jugadores de la historia mexicana, situación que a algunas personas le llamó la atención. Además, aseguró que lo ubica allí por sus logros y no por ser familia.

"Para mí Carlos es un Top 3 o Top 5 en la historia del futbol mexicano y no lo digo porque es mi hermano, hablo exclusivamente de lo que veo en la cancha. Estoy muy orgulloso de lo que hizo Carlos porque llegó a niveles a los que pocos llegan", aseguró Alejandro.

Más adelante, el futbolista de Venados de Yucatán, señaló que no se siente menos que su hermano, no le da importancia a los comentarios que hace la gente sobre el Bombardero. Además, sostuvo que, desde su punto de vista, él también ha logrado triunfar en el futbol profesional.

"Nada, no me molesta, al contrario me da risa, estoy orgulloso de ser hermano de Carlos Vela, creo que si quisiera aprovecharlo tendría más beneficios de lo que me perjudicaría, pero estoy muy contento con lo que yo hice. Me considero una persona exitosa porque pude superar todos los obstáculos en mi carrera, mi mayor éxito fue sufrir tres lesiones que me alejaron dos años de la cancha casi de manera consecutiva", confesó.

Alejandro ha pasado por grandes equipos mexicanos, como por ejemplo Cruz Azul y Chivas de Guadalajara. Con La Máquina ha llegado a disputar 170 encuentros y ha anotado 9 goles, mientras que con el Rebaño Sagrado ha jugado 43 partidos y ha marcado en 3 oportunidades.

